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專題／艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
首頁 / 地方

公老坪改裝車噪音擾人 警環監聯手2天取締21件

2022/10/18 12:00（10/18 12:11 更新）
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台中市豐原警分局聯合環保局及監理站，加強稽查疑改裝噪音車輛，遏止噪音車輛流竄。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月18日
台中市豐原警分局聯合環保局及監理站，加強稽查疑改裝噪音車輛，遏止噪音車輛流竄。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市豐原區公老坪為知名賞夜景的地方，豐原警分局連續兩個週末會同環保局、監理站，實施聯合稽查，2天共攔查21輛疑似改裝噪音車，其中9輛經檢驗不合格，依法告發。

台中市豐原區公老坪常吸引民眾前往休閒、運動、看夜景。但部分改裝車輛呼嘯而過所產生的噪音，引來多數人厭惡，嚴重妨害當地環境安寧。

豐原警分局今天發布新聞稿指出，取締危險駕車、違法改裝車輛、無照駕駛等違規，在10月7日、14日的深夜會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查，2天勤務下來共計攔檢21輛疑似改裝噪音車，其中9輛經檢驗不合格。

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環保局依噪音管制法等相關規定告發，處新台幣2萬2200元罰鍰，並舉發違規無照駕駛11件，7日當天勤務，在10分鐘內就查獲酒後駕車2件。

豐原分局持續規劃各項勤務，聯繫有關單位共同重視當地噪音擾民問題。台中市環境保護局在近3個月，也多次前往執行「移動式聲音照相」科技監測執法，藉由跨單位橫向聯繫與多管齊下的密集執法，遏止噪音車輛流竄。（編輯：謝雅竹）1111018

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