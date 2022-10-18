更多編輯台推薦新聞：
罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中購物節10/26登場 獎項超過10萬個

2022/10/18 19:05（10/18 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2022台中購物節」將於10月26日至12月24日舉辦，台中市政府18日舉辦宣傳活動，市長盧秀燕（前右6）等人出席，鼓勵民眾到台中消費。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月18日
「2022台中購物節」將於10月26日至12月24日舉辦，台中市政府18日舉辦宣傳活動，市長盧秀燕（前右6）等人出席，鼓勵民眾到台中消費。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）「2022台中購物節」將於10月26日至12月24日舉辦，今年總獎項超過10萬個、總獎金超過新台幣3億元，另推出「公益」、「產業」、「區域消費」等專屬獎項，鼓勵民眾消費。

台中市政府說明，台中購物節邁入第4屆，參加店家不限行業別、地區皆可參加，今年活動自10月26日至12月24日，天天抽1300名現金3000元獎項，週週抽10名現金10萬元與電動機車，月月抽1名現金100萬元，壓軸抽麗寶集團提供的住宅1戶。

台中市政府今天舉辦購物節宣傳記者會，市長盧秀燕接受媒體聯訪時表示，今年推出「公益專屬抽」，造福台中市社福團體，民眾只要前往合作的優先採購店家、庇護工場等據點消費，憑發票或收據登錄，就能抽出專屬獎項，另針對美食、旅宿等產業的「產業專屬抽」推出專屬獎項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕說，還有「區域消費專屬抽」，鼓勵民眾踴躍前往去年消費登錄金額較低的10區消費，包含大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井；更特別設計「收據專屬抽」，照顧未使用發票、使用收據的微型、小型經營店家攤商，鼓勵民眾前往消費。

台中市經濟發展局表示，台中購物節自民國108年起舉辦，去年市府與台中市店家一起拚經濟，達到291億元登錄消費總金額，今年總獎項超過10萬個、總獎金超過3億元，歡迎民眾到台中消費。（編輯：李亨山）1111018

盧秀燕
台中東豐快速道路第3標完成發包 將進場施工 U23世界盃台灣隊迎戰委內瑞拉 盧秀燕擔任開球嘉賓
台中購物節
台中購物節暖身活動將起跑 每天抽現金2千元 台中購物節10月登場 藍肯定刺激經濟綠質疑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族