台中購物節10/26登場 獎項超過10萬個
2022/10/18 19:05（10/18 19:16 更新）
「2022台中購物節」將於10月26日至12月24日舉辦，台中市政府18日舉辦宣傳活動，市長盧秀燕（前右6）等人出席，鼓勵民眾到台中消費。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月18日
（中央社記者蘇木春台中18日電）「2022台中購物節」將於10月26日至12月24日舉辦，今年總獎項超過10萬個、總獎金超過新台幣3億元，另推出「公益」、「產業」、「區域消費」等專屬獎項，鼓勵民眾消費。
台中市政府說明，台中購物節邁入第4屆，參加店家不限行業別、地區皆可參加，今年活動自10月26日至12月24日，天天抽1300名現金3000元獎項，週週抽10名現金10萬元與電動機車，月月抽1名現金100萬元，壓軸抽麗寶集團提供的住宅1戶。
台中市政府今天舉辦購物節宣傳記者會，市長盧秀燕接受媒體聯訪時表示，今年推出「公益專屬抽」，造福台中市社福團體，民眾只要前往合作的優先採購店家、庇護工場等據點消費，憑發票或收據登錄，就能抽出專屬獎項，另針對美食、旅宿等產業的「產業專屬抽」推出專屬獎項。
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盧秀燕說，還有「區域消費專屬抽」，鼓勵民眾踴躍前往去年消費登錄金額較低的10區消費，包含大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井；更特別設計「收據專屬抽」，照顧未使用發票、使用收據的微型、小型經營店家攤商，鼓勵民眾前往消費。
台中市經濟發展局表示，台中購物節自民國108年起舉辦，去年市府與台中市店家一起拚經濟，達到291億元登錄消費總金額，今年總獎項超過10萬個、總獎金超過3億元，歡迎民眾到台中消費。（編輯：李亨山）1111018
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