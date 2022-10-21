聲請假處分保住參選資格 洪本成：不能辜負鄉親期待

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣長及縣議員選舉今天抽籤，選舉資格被撤銷後提出假處分獲准的彰化縣議員參選人洪本成也參加抽籤；洪本成說，在地服務30年，很多鄉親都希望他選下去，不能辜負大家期待。

參選彰化第五選區的彰化縣議員參選人洪本成，曾任彰化縣溪湖鎮民代表會主席、副主席，洪本成這次登記參選尋求議員連任，不過中央選舉委員會卻以洪本成曾犯貪污案被送辦為由，撤銷參選資格，洪本成緊急向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分獲准，可繼續參選。

洪本成上午在妻子等人陪同下，前往彰化縣選舉委員會參加抽籤，抽中6號的洪本成接受記者聯訪時指出，已在地服務30多年，很多鄉親都希望他繼續選下去，不能辜負大家期待，才會決定透過法律程序保障參選資格。

洪本成說，自己擔任議員，妻子則任溪湖鎮民代表，很多人都希望他們服務下去，他會堅持參選到底。

同樣也參選彰化第五選區的民主進步黨籍彰化縣議員參選人劉珊伶說，不管其他參選人資格取消與否，自己還是繼續跑行程，爭取選民支持。

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不過有在地人士指出，洪本成曾任溪湖鎮民代表會主席、副主席，妻子也是鎮代，在溪湖鎮基層有一定實力，先前中選會撤銷洪本成的參選資格時，洪本成和妻子仍勤跑基層，這次聲請定暫時狀態假處分獲准能繼續參選，除原有票源外，可能會吸引到一些同情票。

除了彰縣議員選舉進行抽籤外，彰化縣長選舉抽籤部分，中國國民黨提名的王惠美抽中1號，民主進步黨提名的黃秀芳抽中2號，另名以無黨籍身分參選的蕭仁正則抽中3號。（編輯：黃世雅）1111021