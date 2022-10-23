新北汐止工建路下陷 力拚一週修復完工通車
2022/10/23 17:02（10/23 17:51 更新）
新北市長侯友宜（前左3）23日中午前往汐止區工建路聽取市府各局處簡報說明，了解道路塌陷事故原因及搶修狀況，並責成水利局全力搶修，預計一星期內修復完工。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月23日
（中央社記者黃旭昇新北23日電）汐止區工建路因連日大雨造成道路塌陷，新北市府今天表示，750戶居民受影響，下陷原因與道路下方污水幹線有關；市府將全力搶修並持續密切監測，預計一星期內修復完工。
新北市政府新聞局下午發布新聞表示，汐止區工建路下方設有「污水特四」幹線，收集汐止地區污水。民國103年間遭建商基樁打破，因特四幹線持續通水使用，需設置替代管線後才能修復，因此，當時由台北市政府衛生下水道工程處先行於管線上方灌漿補強。
新北市府水利局說，當時達到路基支撐功能，後續進行新設繞流管，但因路幅狹小且地下管線密佈，尤其有光纖及台電高壓線，協調遷移不易，歷經多次調整設計及管遷工程，繞流管工程才得以接近完成。
新北市府水利局表示，近來連日大雨沖刷，工建路的路面下方有土石流失，致道路掏空下陷，柏油出現數道裂縫，地面嚴重有高低落差的狀況，道路地層下陷約10公分。
新聞局說，市長侯友宜今天中午前往工建路聽取市府各局處簡報說明，瞭解事故原因及搶修狀況，因工建路附近2棟住戶約750戶居民受影響，侯友宜責成水利局全力搶修、防止災情擴大。
市府說，工建路下陷原因與道路下方的污水幹線有關，為維護用路安全，水利局已調度人員機具設置前進指揮所，採低壓灌漿方式穩定地盤。將全力搶修並持續密切監測，預計一星期內修復完工。
交通局也已調整公車路線，設置臨時公車站牌，將交通衝擊降至最低；警察局增派人力配合汐止區公所交通維持與管制，僅住戶、救災及工程車輛可進入。
新聞局說，侯友宜聽取地方民代建議，請有關局處注意汐止伯爵山莊及其他道路是否有因雨再度受損。他也指示災害應變中心協調人力支援，使修復工程儘速恢復通行。（編輯：陳清芳）1111023
新北市長侯友宜（右2）23日中午前往汐止區工建路視察，了解道路塌陷事故原因及搶修狀況，責成水利局全力搶修、防止災情擴大。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月23日
新北市政府23日發布新聞表示，汐止區工建路因連日大雨造成道路塌陷，附近2棟住戶約750戶居民受影響，市府將全力搶修並持續密切監測，預計一星期內修復完工。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月23日
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