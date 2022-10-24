林邊伏流水下游自來水啟用 穩定東港、琉球等用水

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（中央社記者曾智怡台北24日電）為改善屏東縣林邊、東港、琉球及周邊地區每逢假日或觀光旺季常發生水壓不足問題，台水公司配合縣府的林邊溪伏流水開發計畫，斥資新台幣2.1億辦理下游自來水工程，將伏流水源送至林邊淨水場，10月已正式營運出水。

台水今天發布新聞稿表示，林邊、東港及琉球等鄉鎮因交通便利、產業發達，加上擁有豐富觀光資源，每逢假日或觀光旺季，大量旅客人流移動，用水需求大增，但當地供水民生及觀光用水，大多仰賴相距60公里以外的牡丹水庫及淨水場，受限於長距離送水管供水，調配供水相當不易。

台水指出，為了維持此地區的供水穩定，110年起屏東縣政府推動林邊溪建功伏流水示範場址開發計畫，同時，台水也斥資約2.1億元，配合辦理林邊溪伏流水下游自來水工程，包括建功伏流水場址至林邊淨水場埋設口徑600釐米、長達8公里的導水管，並改善林邊場既有過濾及機電設備。

不只如此，台水也在場內新建一套淨廢水處理設備，使林邊淨水場出水能力提升至每日1萬噸，已於111年10月正式加入營運出水，除可穩定林邊及鄰近鄉鎮平日供水，也可因應連假及觀光旺季的大量用水需求。

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另外，原牡丹淨水場須供水至東港、小琉球等地區，也因林邊伏流水營運後，牡丹淨水場可將減供部分往南供墾丁、恆春等地，改善上述地區水量及水壓不足問題。

台水表示，未來墾丁、恆春除了既有牡丹水庫供水外，也取用與二峰圳相同水源的林邊溪建功伏流水為公共水源，二者相互支援運用，未來可望大幅降低缺水風險，更加穩定當地民眾生活及產業發展用水。（編輯：潘羿菁）1111024