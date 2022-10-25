花蓮新秀托嬰中心開幕 引進智慧照顧設備

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣政府在青年住宅區，設置新秀區托嬰中心，可收托32名2個月到2歲的嬰幼兒，引進智慧托育設備，其中智慧床墊可監測呼吸狀況，若發現異常，15至20秒內會發出警示。

新秀公共托嬰中心位在新城鄉青年安心住宅D棟1樓，今天下午開幕，花蓮縣政府社會處長陳加富接受媒體聯訪指出，新秀公共托嬰中心是縣內首間公設民營托嬰中心，週一至週五上午7時30分至下午5時30分提供日間托育服務等，預計收托32名2個月以上至未滿2歲嬰幼兒。

陳加富指出，新秀公共托嬰中心每月費用新台幣1萬1300元，可搭配托育公共化補助每月5500元至7500元，中、低收入戶會再各加2000元，減輕家長負擔。

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新秀公共托嬰中心引進智慧托嬰設備，黃姓老師說，體溫1天量測3次，耳溫槍數據透過藍芽即時上傳，家長可透過電子聯絡簿得知孩子狀況；智慧床墊則可監測孩子睡眠呼吸狀況，若偵測到呼吸停止，15秒至20秒會發出警示，提醒照顧人員。

花蓮社會處統計，縣內共有8家托嬰機構，4家是私立托嬰中心、3家公托家園分別為鳳林鎮、花蓮市及玉里鎮，新秀公共托嬰中心是首間公設民營托嬰中心，床位數共236床；接下來預計在壽豐鄉公所旁設置第2處公設民營托嬰中心。（編輯：黃世雅）1111025