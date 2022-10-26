公園椅子遭放線香燙傷童 工務局：最高可罰6000元

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄一名女童在岡山河堤兒童公園散步時，遭不明人士放在石椅的未熄滅線香燙傷，家長發文提醒大家。對此工務局回應，任意丟棄廢棄物最高可處6000元罰鍰，也會派員全面巡視。

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一名網友在臉書社團「我是岡山人（北高雄）」貼文，指日前帶2歲大女兒前往高雄岡山河堤兒童公園散步，但卻有不明人士將一炷線香放在竹林溜滑梯石椅上，且點著處還朝步道放，導致網友女兒經過小腿直接被燙傷，讓網友非常心疼自責，也呼籲大家幫忙注意。

對此，高雄市政府工務局今天發布新聞稿回應，這炷線香是民眾私自點燃任意放置，對於造成小朋友受傷深表歉意。依高雄市公園管理自治條例第20條第1項規定，公園內任意拋棄廢棄物，可處新台幣1000元以上，6000元以下罰鍰，已通知派駐人員加強全面巡視，保障民眾安全。（編輯：謝雅竹）1111026