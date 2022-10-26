金門完成社區長照拼圖 全台第2達標縣市

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金門縣安岐多元照顧中心26日舉行開辦典禮，金門縣長楊鎮浯（右4）出席，與現場來賓一同為中心揭牌，也宣告金門完成「一國中學區一日照」目標的最後一塊拼圖。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣安岐多元照顧中心今天開辦，縣長楊鎮浯表示，金門縣完成了「一國中學區一日照」目標的最後一塊拼圖，是全國僅次於嘉義市第2個完成中央政策目標的縣市，也是離島第一。

楊鎮浯致詞表示，金門縣長照服務單位已布建社區整合型服務中心2家、複合型服務中心21家及巷弄長照站21家，藉提供多元長照服務資源，從社區健康促進、預防延緩失能到失能者的全人照顧及家庭照顧者關懷支持，建構金門縣整體長照體系。

楊鎮浯表示，除了既有金城鎮珠山社區長照機構、金湖鎮蘭湖社區式服務長期照顧服務機構、衛福部金門醫院附設綜合長照機構、烈嶼鄉西方社區式服務長期照顧服務機構，10月3日金沙鎮蜻蜓社區長照機構，以及10月7日金湖鎮金湖社區長照機構相繼開辦。

楊鎮浯說，加上安岐多元照顧中心今天開辦啟用，金門縣完成了「一國中學區一日照」目標的最後一塊拼圖，是全國僅次於嘉義市第2個完成中央政策目標的縣市，同時也是離島地區第1個完成的縣市。

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衛生局說明，「安岐多元照顧中心」在2019年獲得衛福部補助前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫，也是金門縣首間小規模多機能服務中心，總工程款4300萬餘元，其中衛福部爭取補助3690萬餘元，金門縣自籌600萬餘元，後續將由社團法人愛福家協會負責經營。

安岐多元照顧中心座落在金寧鄉頂林路339號，靠近安岐村及湖南村，北側為安美村辦公室，南側為金門縣消防局及金寧國中小學，交通便利。未來每天最多可服務60名日常生活需要協助的失能或失智者白天時段的日間照顧服務，夜間可以提供9床長者夜間喘息服務。（編輯：謝雅竹）1111026