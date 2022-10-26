更多編輯台推薦新聞：
專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

金門完成社區長照拼圖 全台第2達標縣市

2022/10/26 17:14（10/26 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣安岐多元照顧中心26日舉行開辦典禮，金門縣長楊鎮浯（右4）出席，與現場來賓一同為中心揭牌，也宣告金門完成「一國中學區一日照」目標的最後一塊拼圖。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月26日
金門縣安岐多元照顧中心26日舉行開辦典禮，金門縣長楊鎮浯（右4）出席，與現場來賓一同為中心揭牌，也宣告金門完成「一國中學區一日照」目標的最後一塊拼圖。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣安岐多元照顧中心今天開辦，縣長楊鎮浯表示，金門縣完成了「一國中學區一日照」目標的最後一塊拼圖，是全國僅次於嘉義市第2個完成中央政策目標的縣市，也是離島第一。

楊鎮浯致詞表示，金門縣長照服務單位已布建社區整合型服務中心2家、複合型服務中心21家及巷弄長照站21家，藉提供多元長照服務資源，從社區健康促進、預防延緩失能到失能者的全人照顧及家庭照顧者關懷支持，建構金門縣整體長照體系。

楊鎮浯表示，除了既有金城鎮珠山社區長照機構、金湖鎮蘭湖社區式服務長期照顧服務機構、衛福部金門醫院附設綜合長照機構、烈嶼鄉西方社區式服務長期照顧服務機構，10月3日金沙鎮蜻蜓社區長照機構，以及10月7日金湖鎮金湖社區長照機構相繼開辦。

楊鎮浯說，加上安岐多元照顧中心今天開辦啟用，金門縣完成了「一國中學區一日照」目標的最後一塊拼圖，是全國僅次於嘉義市第2個完成中央政策目標的縣市，同時也是離島地區第1個完成的縣市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局說明，「安岐多元照顧中心」在2019年獲得衛福部補助前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫，也是金門縣首間小規模多機能服務中心，總工程款4300萬餘元，其中衛福部爭取補助3690萬餘元，金門縣自籌600萬餘元，後續將由社團法人愛福家協會負責經營。

安岐多元照顧中心座落在金寧鄉頂林路339號，靠近安岐村及湖南村，北側為安美村辦公室，南側為金門縣消防局及金寧國中小學，交通便利。未來每天最多可服務60名日常生活需要協助的失能或失智者白天時段的日間照顧服務，夜間可以提供9床長者夜間喘息服務。（編輯：謝雅竹）1111026

金門縣安岐多元照顧中心26日正式開辦並舉辦成果展，縣長楊鎮浯（前右4）出席見證，並指出金門是全國僅次於嘉義市，第2個完成中央政策目標「一國中學區一日照」的縣市，同時也是離島地區第1個完成。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月26日
金門縣安岐多元照顧中心26日正式開辦並舉辦成果展，縣長楊鎮浯（前右4）出席見證，並指出金門是全國僅次於嘉義市，第2個完成中央政策目標「一國中學區一日照」的縣市，同時也是離島地區第1個完成。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月26日
楊鎮浯
楊鎮浯競辦小三通復航連署 陳福海簽名響應 金門大橋傳30日通車典禮 高公局24日履勘後決定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族