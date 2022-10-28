自動販賣機概念 金門啟用智能採購書櫃

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金門縣文化局在縣立圖書館設置「智能採購書櫃」與「預約取書櫃」，打造K-Library圖書生活便利店，28日由金門縣政府秘書長陳祥麟（中）主持啟用儀式。中央社記者黃慧敏攝 111年10月28日

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣文化局在縣立圖書館設置全國第1台「智能採購書櫃」，以自動販賣機概念，讓讀者挑選有興趣的書籍，並建置「預約取書櫃」，讓民眾借書更方便，打造K-Library圖書生活便利店。

啟用典禮下午在文化局北棟圖書館舉行。縣府秘書長陳祥麟致詞表示，金門縣在110年10月完成圖書數位化建置，從縣立圖書館到各鄉鎮圖書館，分別設置館員工作站、圖書偵測門與自助借還書機、將全縣近40萬冊書完成晶片植入等智慧服務基礎工作，去年12月底在金沙車站1樓大廳啟用全自助借還書站，提供24小時不打烊的圖書借閱服務。

陳祥麟說，3年來，圖書館電子書館藏數也增加了50%、縣立圖書館APP的優化及活用與新增讀者圖書推薦功能，更與國家圖書館等台灣3大圖書館共享電子資源，讓讀者全方面活用資源。統計顯示，全縣讀者以智慧化設備借還書使用率已達到46%。

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文化局長許績鑫表示，為了簡化圖書採購流程，並讓讀者能迅速閱讀到新書，在縣立圖書館北棟1樓設置全國第1台「智能採購書櫃」，以自動販賣機的概念，讓讀者透過螢幕書籍簡介，挑選有興趣的書籍書格編號，使用縣民卡、借閱證等方式登入取書，完成借閱；30天內將書籍還到櫃台即可。

文化局同時說明，預約取書櫃設於南棟1樓，讓讀者在線上預約書籍取書時，不受限於開閉館時間，讀者收到簡訊通知，即可以縣民卡、讀取借閱證及虛擬借閱證到取書櫃取書，大幅節省排隊借閱與館員工作時間。（編輯：謝雅竹）1111028