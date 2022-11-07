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苗栗監理站機車考驗場修繕完成 平日中午開放練習

2022/11/7 18:47（11/7 19:06 更新）
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交通部公路總局苗栗監理站機車考驗場因設備損壞，暫停開放給考生練習，經修繕完成，7日起恢復開放，民眾可於平日中午12時至下午1時30分前往練習。（苗栗監理站提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月7日
交通部公路總局苗栗監理站機車考驗場因設備損壞，暫停開放給考生練習，經修繕完成，7日起恢復開放，民眾可於平日中午12時至下午1時30分前往練習。（苗栗監理站提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月7日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）交通部公路總局苗栗監理站機車考驗場因設備損壞，自9月下旬暫停開放給考生練習，經修繕完成，即日起恢復開放，民眾可於平日中午12時至下午1時30分前往練習。

苗栗監理站站長蘇淑賢指出，站內機車考驗場先前因練習考生操作車輛不慎，造成考驗場設備損壞且有人員受傷意外，為維護考生安全，暫時停止開放練習，近日已完成考驗場設備修繕及加強周邊防護措施，今天起恢復機車考驗場練習服務。

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苗栗監理站表示，為兼顧考驗場正常考驗時間，開放民眾練習時段為平日中午12時至下午1時30分，進場練習時應依規定配戴安全帽，並注意動線依序入場，以免發生危險。

蘇淑賢提醒，為鼓勵民眾參加機車駕訓班接受完整學科及術科訓練，具備更完整的行車安全及防禦駕駛觀念，考生至機車駕訓班訓練並取得駕照後，可在今年11月底以前申請交通部補助訓練費用新台幣1300元，歡迎民眾多加利用。（編輯：張雅淨）1111107

蘇淑賢
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