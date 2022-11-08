台南啟動身障停車識別證、免徵牌照稅一站式服務

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台南市身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務8日啟動，建構身障者舒適生活的友善環境。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月8日

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市長黃偉哲今天宣布啟動身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，建構身障者舒適生活的友善環境。

黃偉哲今天指出，身障專用停車位識別證與免徵牌照稅的跨機關一站式服務，目的是節省身障者及家屬往來奔波時間，只要填好一張申請書，其餘行政作業由台南市政府代勞，不僅提升行政效率，也保障身障權益。

黃偉哲表示，依身障專用停車位識別證與免徵牌照稅法規、主管機關、條件雖不同，但因和身障者用車有關，民眾易誤以為申辦識別證就可享有牌照稅減免，又因申請時填列資料相似度高，容易混淆或漏未申請牌照稅減免。

黃偉哲說，南市府跨機關的合作，將避免民眾往來申請的不便，也減少民眾遺漏未申請相關福利服務，在戶籍地區公所、社會局申辦身心障礙者專用停車位識別證時，也可一併申請使用車輛牌照稅減免，讓身障者及家屬更便利。

台南市政府發布新聞稿指出，以往民眾得到社會局或戶籍地區公所申辦身障專用停車位識別證；另辦理免徵牌照稅，除身障者持有駕照和自有車輛由財政稅務局自動減免外，也要到各稅務單位提出申請。

如今南市府整合免徵使用牌照稅申請表件，讓民眾在一張表單上申辦2種福利，今年9月15日起試辦，收件代轉累計252件，更簡捷、省時、貼心。（編輯：黃世雅）1111108