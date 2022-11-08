更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情2/300
首頁 / 地方

陳福海告縣府駐台幹部 楊鎮浯：不心虛無須害怕

2022/11/8 17:29（11/8 18:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣長參選人陳福海團隊8日委託選務幹部及律師到金門地方法院檢察署，提告縣府駐台辦公室主任孫國欽等意圖使人不當選和加重誹謗求償。（陳福海服務處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年11月8日
金門縣長參選人陳福海團隊8日委託選務幹部及律師到金門地方法院檢察署，提告縣府駐台辦公室主任孫國欽等意圖使人不當選和加重誹謗求償。（陳福海服務處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣長參選人陳福海陣營今天表示，縣府駐台辦公室主任孫國欽等意圖使人不當選和加重誹謗求償；縣府團隊說，陳福海如對東北試釀等案不心虛，就無需害怕資訊公開。

陳福海服務處上午委託選務幹部及律師到金門地方法院檢察署，對前金門日報社長顏恩威、縣府北區和中區服務中心主任孫國欽、洪慈旭，在網路社群轉傳陳福海縣長任內金酒東北試釀等情事，意圖使人不當選和加重誹謗。

孫國欽說 ，單純分享網路信息，無任何意圖。縣長楊鎮浯連任競選辦公室進一步回應，陳福海涉及東北試釀、前秘書洗錢案，事情的發展及證據事實，如果沒有心虛及掩飾，就不需害怕在任何時間傳達給鄉親知道；協助轉傳的鄉親及支持者都是為了更多人明白真相，相信以金門人的智慧，一定可以判斷是誰在說謊。

陳福海服務處發布新聞表示，自從陳福海投入選舉後，執政的參選人就以各種不同手法攻擊他，包括顏恩威自2018年起就以各種偏頗言論抨擊陳福海；今年變本加厲，多次把陳福海不曾說過的話、做過的事刊載在「選舉才會突然活過來的」金門前鋒報上。

陳福海陣營表示，孫國欽、洪慈旭等人為縣府駐台辦公室主要幹部，公務時間在社群轉傳虛假訊息並加工錄音，影響閱聽大眾的判斷，不僅有虧公務人員職守，更有負鄉親對縣府駐台辦公室的期待。

服務處說明，東北試釀案4年前地檢署就以不起訴結案，陳福海前助理個人在旅行社任職期間所涉的地下匯兌案件經司法調查後也與陳福海無關。

陳福海陣營說，這次按鈴控告的公職人員與社群使用者都涉犯選罷法第104條意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪，以及刑法第310條第2項加重誹謗罪，每案請求判決新台幣100萬元民事賠償，所得賠償金額全數捐給金門家扶中心。（編輯：黃世雅）1111108

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
互相拉抬聲勢 蔣萬安、盧秀燕陸續到雲林輔選