高捷林園延伸線沿線區段徵收 市府：不同意的不納入

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針對高雄捷運小港林園線周邊農業區的區段徵收議題，高雄市副市長林欽榮（後中）8日率領市府相關局處首長，與多名里長及里民會面討論，林欽榮說，針對區段徵收有不同意見者，將優先不納入都市計劃變更範圍，維持農業區使用。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄捷運小港林園線最快今年底動工，周邊農業區將進行區段徵收，引發部分居民反彈。副市長林欽榮表示，市府會傾聽民意，針對區段徵收有不同意見者，將優先不納入都市計劃變更範圍。

林欽榮今天下午率領市府相關局處首長，與多名里長及里民會面討論，林欽榮表示，市府會傾聽民意，針對區段徵收有不同意見者，將優先不納入都市計劃變更範圍，維持農業區使用。

高市府今天也發新聞稿表示，此案目前仍是公展草案階段，各方意見都會納入都委會審議，會尊重民意，不同意者，不會強行納入都市計劃變更及區段徵收範圍。

市府並統計，此案農業區變更面積為171公頃，私有地主有1719人，目前接獲不同意區段徵收的陳情人有147名、占全數地主8.6%，面積合計約12.88公頃、占變更總面積7.6%，顯示多數地主並未反對農業區變更及區段徵收開發。

都發局表示，市府已在林園當地召開3場說明會與居民溝通說明專案檢討變更草案內容，這項計劃配合捷運建設，將場站半徑800公尺範圍內的農業區納入檢討，加值變更為住宅區、商業區，以促進林園繁榮發展。

地政局指出，區段徵收可協議市價價購或領回土地2種選擇，並非一般指稱的徵收，僅有市價徵收補償。地政局也說明，實務上，區段徵收分回比例為40%，若參加過農地重劃者，分回比例則為45%。至於補償價格計算，應按照徵收當期市價補償，也就是說，分回的價值會依照原持有土地價值辦理。（編輯：黃世雅）1111108