高雄捷運舉辦公益交響音樂會 義賣結餘捐助公益

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高捷公司10日晚間將在高捷中央公園站舉辦公益交響音樂會，以宮崎駿動畫名曲為主題曲目，邀民眾搭捷運免費入場聆聽。現場另販賣附有一卡通的節目單，每份200元，所得捐作公益。

高雄捷運公司10日晚間7時將在高捷中央公園站舉辦「2022高雄捷運公益交響音樂會～Best Collection of Miyazaki」，第4度邀請南台灣交響樂團演出，以交響樂搭配長笛演奏，重新詮釋風之谷、天空之城、神隱少女等宮崎駿動畫名曲。

高捷公司今天新聞稿表示，音樂會除了規劃主舞台區，還有鳳翼天翔天幕投影、現場轉播及高捷YouTube頻道網路直播，邀現場民眾及線上網友同樂。

高捷公司表示，音樂會免費入場，民眾可搭乘捷運前往參加，另外，為響應公益，當日晚間6時起販售愛心節目單，每份均附贈輕軌少女隊特製版一卡通，售價新台幣200元，所得將贈予中華民國喜願協會做公益。

高捷公司副總經理林誌銘說，年底除了公益音樂會，高捷還將參加夢時代大氣球遊行並舉辦蜜柑耶誕路跑，讓高捷系統洋溢歡樂氛圍。（編輯：黃世雅）1111208