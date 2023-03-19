大巨蛋若辦演唱會 北捷：應可1小時完成疏運

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）韓國女團BLACKPINK演唱會湧人潮，高雄捷運昨天耗費約2.5小時完成疏運。台北捷運公司表示，未來大巨蛋若舉辦類似大型活動，將依跨年等相關經驗因應，應可1小時疏運完畢。

BLACKPINK昨天及今天在高雄世運主場館舉行演唱會，高雄市交通局預估每天參加人數近5萬人，配合周遭道路交管、捷運加密班次及免費接駁專車，原本預期2小時可完成散場，不過捷運共花了約2.5小時、近午夜12時才完成疏運作業。

由於台北大巨蛋同時段容留人數上限為5萬9833人，加上周遭光復南路、基隆路、忠孝東路等已是易壅塞路段，未來若舉辦類似大型活動的疏運計畫備受關注。

台北捷運公司今天表示，相關活動會依活動規模及影響車站範圍擬定人潮管制計畫，北捷也會依據過去跨年晚會、台灣燈會等大型活動的經驗，引導旅客分散在周邊車站進站，並加密列車班距，應可在1小時左右完成疏運。

北捷指出，活動散場時，車站會視人潮情形適時在月台、收費閘門、出入口進行3級人潮管制，也建議旅客透過「台北捷運GO」App查詢路線擁擠度，並掌握列車動態，提前至較不擁擠車廂候車。

台北市政府表示，大巨蛋將訂定場地租用管理辦法或要點，活動舉辦須依相關規定進行，也須遵守台北市大型群聚活動安全管理自治條例，依據不同人數設定級距提報交通及安全維護計畫送審。（編輯：李錫璋）1120319