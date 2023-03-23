更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 社會
高雄捷運
新聞專題
高雄捷運1/99
首頁 / 社會

高捷南機廠軌道區雜草起火 未影響正常營運

2023/3/23 19:00（3/23 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄捷運人員23日下午在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，立即啟動撲滅作業，並通知消防人員到場協助。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月23日
高雄捷運人員23日下午在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，立即啟動撲滅作業，並通知消防人員到場協助。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄捷運人員今天下午2時許在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，立即啟動撲滅作業，並通知消防人員到場協助撲滅所有餘燼。事發原因仍待查明，未影響營運。

高雄捷運公司對中央社記者表示，高捷人員今天下午2時11分在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，高捷公司立即啟動自衛消防編組，先自行派員撲滅，並同時通知消防隊。

高捷公司表示，消防隊迅速抵達現場後，下午2時25分協助撲滅所有餘燼。目前初步檢視並未影響軌道旁相關設備，也未對機廠內車輛調度及設備運作造成影響，全線正常營運。

高捷公司人員說明，機廠內的軌道區，是列車結束載運任務後，返回機廠內的一段軌道，因此進入軌道的列車不會載運乘客，而當時軌道上也沒有列車通行，目前事發原因仍待查明。（編輯：張雅淨）1120323

#高捷
#高雄捷運
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大巨蛋若辦演唱會 北捷：應可1小時完成疏運