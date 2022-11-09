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選戰偏冷更要拚 大咖獻聲助選吸引台中選民目光

2022/11/9 10:09（11/9 10:41 更新）
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選戰倒數，不少參選人請來黨內大咖錄製推薦音檔，透過宣傳車大街小巷播放，希望爭取選民注意。中央社記者趙麗妍攝 111年11月9日
選戰倒數，不少參選人請來黨內大咖錄製推薦音檔，透過宣傳車大街小巷播放，希望爭取選民注意。中央社記者趙麗妍攝 111年11月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）選戰倒數，不少參選人請來黨內大咖獻聲助選，副總統賴清德、前台中市長胡志強都有，除為自己的服務掛保證，也要吸引選民注意，在冷清選戰中打出知名度。

選戰倒數，許多參選人除發放競選小物、文宣，爭取選民支持外，還有人請來黨內天王錄製推薦音檔，透過宣傳車跑遍大街小巷播放，透過廣播希望能喚起選民注意。

民進黨台中市議員參選人江肇國獲得賴副總統強力推薦，為他的問政、服務掛保證，賴清德呼籲選民，支持江肇國讓他留在議會，繼續服務；民進黨台中市議員參選人施志昌也請來屏東縣長潘孟安推薦。

江肇國表示，感謝賴副總統日理萬機還是抽空錄製推薦音檔，期待年底用選票實踐改變台中、光榮台中。

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國民黨台中市議員參選人黃馨慧則有中廣董事長趙少康、前台中市長胡志強錄製影片推薦，而爭取連任的台中市長盧秀燕也錄製推薦音檔，透過宣傳車播放，吸引選民目光。

黃馨慧表示，儘管選前呼聲高，但參選人數不少，選民有「分票」習慣，對於專業問政、勤跑基層、高民調參選人，反而有可能被「瓜分」票源，因此請來胡志強、趙少康做影片推薦，呼籲市民朋友支持。（編輯：陳仁華）1111109

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