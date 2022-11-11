台南公布11條小黃公車新路線 112年陸續上線

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南全力推動偏鄉小黃公車，台南市長黃偉哲今天公布11條新路線，預定明年陸續上線，屆時全市小黃公車路線將增至31條。

黃偉哲今天主持大台南小黃公車新路線宣布記者會，公布11條小黃公車新路線，版圖擴及六甲區、山上區、善化區、西港區等平原散村，預定明年陸續上線，且將辦理地方說明會，以利市民熟悉使用。

黃偉哲指出，台南近年小黃公車推動有成，漸漸成為鄉村不可或缺的交通工具；過去小黃公車服務山區、海線，如今擴及更多散村，且和醫療據點跨域結合，有助於偏鄉長者就醫、孩童就學及居民日常採買。

黃偉哲表示，小黃公車可優化環境，減少碳排，未來台南市政府將持續推動小黃公車路線，擴大版圖，嘉惠更多市民。

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台南市政府發布新聞稿指出，新增11條小黃公車，規劃低運量公車離峰班次改小黃公車行駛、公車路線截彎取直、填補公共運輸缺口、散村地區增設預約站牌及串聯醫療、學校、交通轉運節點、地方生活中心等，改善服務效率，提供更彈性乘車選擇，「預約站牌」制度也能擴大小黃公車服務範圍。

交通局表示，小黃公車服務比照一般公車，可在站牌處候車或預約；2人以上共乘，最遲在搭車前1天下午5時前，以電話或利用「大台南公車APP」小黃公車專區預約功能，預約每天上午6時至晚上10時的時段，預約地點不限站牌處，只要站牌距離1公里內都可到府接送。（編輯：郭諭儒）1111111