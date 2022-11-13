台南台語老歌新唱音樂會 歌王影帝同台演出

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「2022寶島老歌聽-台咖的迷那嗓」台語老歌新唱主題音樂會13日下午在台南文化中心假日廣場開唱，金曲歌王謝銘祐（前右3）與台劇影帝陳竹昇（前左3）合作演出。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）「2022寶島老歌聽-台咖的迷那嗓」今天下午在台南文化中心假日廣場開唱，金曲歌王謝銘祐與台劇影帝陳竹昇跨界合作，演唱多首經典台語老歌，吸引不少老歌迷前往聆賞。

台南市長黃偉哲下午也以歌迷身分現身，短暫致詞後與民眾一起坐在台下聽歌。

黃偉哲表示，和大家一起欣賞聆聽悠揚有韻味的經典台語老歌，是令人開心的事，未來市府也會持續舉辦更多藝文活動，帶給市民更多藝文享受。

台南市政府文化局新聞稿指出，今天是「2022寶島老歌聽-台咖的迷那嗓」台語老歌新唱主題音樂會第2日演出，由謝銘祐與陳竹昇罕見同台共演，更有麵包車樂團的現場演奏，將四季紅、孤戀花、再會阿港都、南都夜曲等經典老歌，透過當代創編手法加上搖滾元素，呈現全新風味。

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台南市文化局指出，台南是台語音樂產業發展重鎮，擁有許多老台語流行歌曲資源，此次邀請當代知名台語音樂人全新詮釋，以年輕世代普遍喜愛的新樂團形式，將新舊世代曲風融合，以老台語歌的「氣口」轉譯出當代感。

台南市文化局指出，活動現場匯聚不同世代的樂迷欣賞台語老歌，代表這些老歌曲仍然有不同凡響魅力，希望現場聽眾能延續這份感動，讓這些歌曲代代傳唱、經典流傳。（編輯：黃世雅）1111113