台南養豬場疑復工遭抗議 業者稱僅整理環境

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台南市學甲區豐和里居民反對畜牧業者設置大型養豬場，自救會發現近日疑復工，14日前往抗議，國民黨台南市長候選人謝龍介（前左3）也到場關心。（自救會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）畜牧業者向台南市政府申請在學甲區豐和里設置大型養豬場，因居民抗爭暫時停工，自救會發現近日疑復工，今天再度前往抗議；業者解釋，是以挖土機整理環境，並已撤離機具。

畜牧業者去年獲台南市政府核准在學甲區豐和里新建養豬場，預計飼養規模5000頭，遭當地居民組成自救會抗爭，8月間經向市府陳情協調後暫時停工，市府要求業者應持續與居民溝通，取得共識才可繼續施工。

自救會長吳采鴻表示，居民發現業者日前在未與自救會達成協議情況下，疑安排機具進場施工，今天召集自救會成員前往施工現場拉白布條抗議。

吳采鴻指出，豐和社區雖距離養豬場約700公尺，但沼氣會隨大排溝飄向社區，將導致異味終年不斷，附近有3間安養院及知名文化資產藝術景點，學甲商圈生意也會受到影響。

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前往抗議現場關心的國民台南市長候選人謝龍介表示，業者可能知道民眾要前去抗議，已事先將機具撤離現場，業者未與地方民眾達成共識，等於是以偷渡方式擴建大型養豬場，市府應廢除養豬場相關建照。

台南市政府農業局發布新聞稿指出，經向業者了解，業者表示因土地內的雜草叢生及地上土石被檢舉，才安排挖土機進入整地，為避免民眾疑慮，農業局已與業者協調將挖土機具遷離，經現場勘查已無大型機具，將敦促業者與當地居民持續溝通，以免影響雙方權益。（編輯：孫承武）1111114