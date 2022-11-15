老婦過世子女無力處理殮葬 志工助走完最後一程

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台中市一名81歲老婦人因病過世，60多歲的兒子女兒無力殮葬，將母親遺體放在屋內，快樂天堂基金會得知此事，緊急請志工協助移靈後扶棺出殯，幫忙老婦人走完人生最後一程。（快樂天堂基金會提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月15日

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）台中市一名81歲老婦人因病過世，60多歲的兒子女兒無力殮葬，將母親遺體放在屋內，快樂天堂基金會得知此事，志工協助移靈後扶棺出殯，幫忙老婦人走完人生最後一程。

快樂天堂基金會今天發布新聞指出，基金會得知老婦人家屬無力處理殮葬事宜，基金會董事長張雪如昨天緊急請求志工到場協助，台灣民眾黨台中市西屯區議員候選人張仲翹、台中市南屯區議員候選人洪鑫任等人放下選務工作，加入扶棺志工行列。

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張雪如指出，過世老婦人有2子1女，長子是精神疾病患者、小兒子打零工，僅靠女兒賺錢養家及付房租；小兒子向基金會求助，詢問能否給他一口棺材，基金會人員安慰他不用擔心，基金會負責老婦人所有喪葬費用，同時也聯絡志工，先將老婦人遺體移靈至彰化殯儀館。

張雪如說，要感謝所有志工的幫忙，也希望基金會能讓弱勢民眾不再求助無門、得以善終。（編輯：郭諭儒）1111115