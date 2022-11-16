北市府對預算提覆議案 藍綠議會黨團批不尊重

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北16日電）北市議會日前通過市警局112年錄影監視器預算並提但書，北市府認為但書決議難執行，提覆議案。藍綠議會黨團今天說，選在此時提案，是不尊重議會。

台北市議會上個月通過112年警察局錄影監視器預算，經政黨協商後通過後提出但書，台北市長柯文哲認為議會要求但書窒礙難行，昨天經北市府市政會議討論，決議提覆議案。

這是柯文哲任內第一次針對預算提覆議案，北市議會指出，過去都是議會會議期間進行討論，市府在議會休會期間提覆議案將創首例，收到市府公文後，將召開臨時會討論。

北市議會日前通過市府總預算案，其中警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費，原列新台幣4.65億元，刪減0.04億元，准列4.61億元。經議會政黨協商後，通過預算，不過提出但書，但書內容是警局在明年設置錄影監視器，為維護影像品質及符合治安需求，將視網路頻寬，新增200萬及100萬畫素的攝影機等，才能動支預算。

依北市府市政會議資料，認為議會提出但書窒礙難行，原因是依契約規定，若提升錄影監視器畫素，恐衍生履約爭議，並影響工程進度與驗收，且可能有零件停產及無法維修等狀況。

針對北市府提覆議案，民進黨市議會黨團總召江志銘今天接受媒體電話訪問時說，市府突襲式提出覆議案，令人不齒，應選在選舉後再提案。國民黨市議會黨團書記長秦慧珠指出，議會提出但書，是經政黨協商共識，北市府提覆議案，是不尊重議會決議，能否推翻，持保留態度。

北市府發言人陳智菡表示，預定下週會把覆議案公文送到議會，依相關流程，應會在選舉結束後，才會召開臨時會，且議會提出但書，確實難執行。

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市議會指出，收到北市府提出覆議案公文後，將在7天內召開臨時會，出席議員要過半數，召開臨時會的3天內要決定是否同意市府覆議案，若開臨時會的出席議員有1/3支持市府提案或出席未過半數，市府提出覆議案就會通過。

北市府曾為重陽敬老金條例提覆議案，市議會在去年12月底針對覆議案進行不記名表決，出席議員61人，贊成維持原決議案有48票、反對7票、棄權5票，北市府提覆議案未過關。柯文哲今年1月公開致歉並稱是誤會，市議會隨後依程序宣讀通過總預算案。（編輯：張銘坤）1111116