響應平權 高雄駁二地景與愛河光影同綻彩虹

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高雄市文化局表示，高雄運用與英國泰晤士河同等級智慧燈光控制系統，串聯高雄流行音樂中心、橋體和河岸燈光連動，並響應高雄同志大遊行，18日起至20日晚間將點上夢幻彩虹色系燈光。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄同志大遊行將於鹽埕區舉辦，駁二廣受歡迎的彩虹地景經刷洗清潔、重上塗料，今天重生登場，愛河灣與愛河沿線6座橋也將在夜間綻放彩虹光影，宣告高雄以城市之力推動平權。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，高雄運用與英國泰晤士河同等級的智慧燈光控制系統，串聯高雄流行音樂中心、橋體和河岸燈光連動，為城市光環境創新典範，日前釋出耶誕燈光展演畫面，展現氣勢磅礡的絢麗愛河光景，並響應高雄同志大遊行再度點上夢幻彩虹色系，自今天到20日晚間6時30分到10時綻亮虹光。

此外，駁二藝術特區大勇路底廣受歡迎的彩虹地景，經歷刷洗清潔、重上塗料等翻新作業，也在今天重生登場，將與愛河灣夜間綻放的彩虹光影互相呼應。

高雄市副市長史哲表示，高雄一直是座多元自由、思想不設限的城市，六色彩虹旗飄揚在追求平等與人權的路上，是溫暖陪伴也是浪漫驕傲，這次高雄港灣盡全力響應，除了原本就廣受歡迎的駁二彩虹地景翻新上漆，更讓智慧燈光系統綻放虹光，以實際行動支持多元平權。

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文化局長王文翠表示，駁二彩虹地景以高雄港為背景，是台灣面積最大的戶外作品，兩年前完工後便吸引許多民眾前來朝聖。愛河灣智慧燈光系統也再次成為城市光影藝術的展演舞台，透過點亮高雄流行音樂中心及愛河沿岸6座橋體，共同打造彩虹色系溫柔包裝愛河灣。

文化局表示，歡迎民眾一次收羅日間彩虹地景、夜間愛河灣彩虹燈光展演，展現高雄海港城市的精彩與有愛；並預告，年底耶誕以及迎接新年的愛河灣燈光展演，一定會帶來驚喜，將是高雄年度必看的定目劇，值得拭目以待。（編輯：謝雅竹）1111118