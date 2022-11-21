台南水交社添F-86軍刀機 雷虎塗裝亮相

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一架曾在台南空軍基地服役的F-86F戰術戰鬥機移往水交社文化園區展示，21日正式以雷虎小組塗裝重新亮相，讓戰機昔日英姿再現民眾眼前。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月21日

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）一架曾在台南空軍基地服役的F-86F戰術戰鬥機，經台南各界協商後移至水交社文化園區展示，今天正式以雷虎小組塗裝亮相，紀念這型飛機在台南基地服役時期的榮光歲月。

台南市政府文化局今天在水交社文化園區舉辦F-86F戰術戰鬥機陳展揭幕儀式，由台南市長黃偉哲等人主持，戰機昔日英姿再現，呈現於市民眼前。

黃偉哲致詞表示，水交社園區原本有F-5E戰鬥機，如今又加上F-86F戰鬥機，藉此對空軍弟兄表達最高敬意與謝意，市府未來將持續豐富水交社園區的戰地歷史文物及眷村文化，歡迎前往欣賞曾經締造台海光榮戰史的F-86F。

台南市文化局提供資料指出，空軍雷虎小組於1953年在台南基地成立，經常於國家重要慶典表演特技，F-86F戰術戰鬥機俗稱「F-86軍刀機」，承載過往雷虎小組在台南光輝歲月，「雷虎的故鄉」一詞也源自於此。

台南市文化局指出，這架這架原編6299號F-86軍刀機，於新竹基地除役後撥交給台南高工作為教學用具，經水交社文化學會、台南高工校方、軍事專家及民代等多方爭取與建議下，於今年5月成案，在拆運、驗收等程序後，今天正式於水交社文化園區揭幕，盼讓大家認識台南的空軍歷史與水交社眷村記憶。

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台南市文化局指出，原先規劃將戰機以最後服役的二聯隊塗裝展出，經軍事專家向文化局建議，這架飛機早期服役於台南基地空軍第一戰術戰鬥機聯隊，因聯隊換裝F-5A才移交新竹。為紀念雷虎小組功績，並讓國人緬懷F-86軍刀機在台南基地時期的榮光歲月，特將塗裝改以雷虎雄姿呈現。

台南市文化局指出，水交社文化園區原為空軍眷村，2019年修復完竣開幕後，成為台南市眷村文化推廣及親子休憩熱點，開幕時移運F-5E戰鬥機於園區內飛機廣場，相當受遊客歡迎，如今再添一架F-86軍刀機，可望成為更熱門景點。（編輯：屈享平）1111121