更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中國際花毯節12/3登場 花卉妝點新社山城

2022/11/23 18:00（11/23 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市觀光旅遊局23日表示，國際花毯節將登場，市府配合在星願紫風車、中興嶺停車場、九渠溝滯洪池、新社區公所、新社清潔隊周邊、復盛公園街角綠地、農田等處以撒播、端盤、種植等方式營造景觀，妝點新社。圖為新社區東新路及興安路口以繽紛花朵點綴。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月23日
台中市觀光旅遊局23日表示，國際花毯節將登場，市府配合在星願紫風車、中興嶺停車場、九渠溝滯洪池、新社區公所、新社清潔隊周邊、復盛公園街角綠地、農田等處以撒播、端盤、種植等方式營造景觀，妝點新社。圖為新社區東新路及興安路口以繽紛花朵點綴。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中國際花毯節12月3日將在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛登場。台中市政府啟動「花卉妝點計畫」，為花毯節活動暖身，歡迎民眾到山城賞花漫遊。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，國際花毯節即將登場，市府在星願紫風車、中興嶺停車場、九渠溝滯洪池、新社區公所、新社清潔隊周邊、復盛公園的街角綠地、農田等各處以撒播、端盤、種植等方式營造景觀，妝點新社。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，還有賞楓、玉桂樹、野薑花、角莖野牡丹、槭樹等，唯美的景色，讓人流連忘返，傍晚更可俯瞰整片霓紅燈海的台中盆地，抬頭又可仰望滿天星斗，讓人遠離塵囂、心靈放鬆。

觀旅局指出，遊客拍照打卡完，午餐可選臨近店家體驗新社菇類主題美食，包含養生菇類火鍋、香菇香腸、香菇肉燥飯、炸菇梗等；也可前往馬力埔休閒農業區及抽藤坑休閒農業區體驗特色農遊，來趟山城賞花小旅行。（編輯：謝雅竹）1111123

#觀旅局
#台中市政府
#復盛公園
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族