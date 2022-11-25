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台灣香蕉品質評鑑 嘉義大林農民簡守佳獲第1名

2022/11/25 17:33（11/25 17:36 更新）
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嘉義縣大林鎮蕉農簡守佳（中）參加「2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動」，榮獲第一名肯定，在祝賀紅榜前開心留影。（嘉義縣農業處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月25日
嘉義縣大林鎮蕉農簡守佳（中）參加「2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動」，榮獲第一名肯定，在祝賀紅榜前開心留影。（嘉義縣農業處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月25日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣大林鎮蕉農簡守佳參加「2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動」，與全國各香蕉產區的蕉農一較高下，19日成績揭曉，簡守佳種出Q甜扎實具有嘉義風味的香蕉，榮獲第1名。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，財團法人台灣香蕉研究所、屏東科技大學及香蕉產業策略聯盟舉辦「2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動」，邀請32名來自全國各香蕉重要產區的蕉農參加。

農業處農林作物科長李秋瑩說，19日公布評鑑成績，第1名由嘉義縣大林鎮蕉農簡守佳獲得。

簡守佳表示，投入經營香蕉只有2、3年，得獎還滿驚訝的，他在種植過程花很多時間請教前輩，但因為說法多元，最後主要以香蕉研究所的種植SOP去執行，也導入產銷履歷，得到品質不錯的作物。

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李秋瑩指出，嘉義縣為台灣香蕉第3大產區，氣溫比屏東、高雄低，加上日夜溫差大，香蕉慢慢累積養分，最終在秋冬時節成為Q甜扎實、別有風味的嘉義蕉。

李秋瑩強調，2022台灣香蕉品質評鑑標準以果品外觀（果指長度、彎度、飽滿度、外傷、病蟲害斑、藥斑等）、果品合格率、重量、甜度、香氣、果肉質地、轉色、儲存度等指標作為評比項目，由評鑑單位至田間採樣並統一催熟，3天後才進行外觀品質評鑑，評鑑狀況公正且符合實際市場上架情形。（編輯：謝雅竹）1111125

#簡守佳
#李秋瑩
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