台中購物節APP下載數破170萬 加碼抽出3支iPhone

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中購物節開跑一個月以來，APP累積下載次數逾170萬，今天加碼抽出3支iPhone 14手機，台中市長盧秀燕表示，選後第一天上班的行程就是要拚經濟，回歸市政。

台中購物節從10月26日起開跑，台中市政府經濟發展局統計，登錄消費金額已破新台幣143億元，APP累積下載次數突破172萬，為慶祝APP下載突破170萬人次，今天加碼抽出3支手機。

盧秀燕在會中致詞指出，選後第一天銷假上班的第一個行程就是要拚經濟，選舉已結束，要回歸市政，市政優先、市民第一。為了拚經濟，今天她主持的2個行程包括購物節抽獎及台中國際花毯節記者會，都是為了拚經濟。

盧秀燕表示，這次台中購物節祭出10萬個獎項，9成都是現金獎，約3億元的現金獎已送出1.8億元，現在還有4萬多個現金獎約1.2億元要送出，歡迎全國民眾來台中吃喝玩樂，還可以參加購物節抽獎。

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接受媒體聯訪被問及選後市府小內閣是否會調整，盧秀燕表示，現在要盤點市政，避免失焦，今天不談活動以外的事情。

盧秀燕當場抽出3名手機獎得主，但只有1名得主接起手機回應，盧秀燕指出，去年購物節登錄金額291億元，今年希望能達到300億元，但去年有中央的消費券，今年沒有，要單獨拚經濟比較難，未來如果APP下載破180萬人次還有加碼獎，把握時間活動到12月24日為止。（編輯：郭諭儒）1111128