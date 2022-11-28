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雲林2組村長候選人同票數抽籤 皆由挑戰者當選

2022/11/28 13:21（11/28 14:16 更新）
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九合一選舉26日落幕，雲林縣元長鄉內寮村和莿桐鄉六合村村長候選人出現得票數相同，雲林縣選舉委員會28日依規定辦理公開抽籤。中央社記者姜宜菁攝 111年11月28日
九合一選舉26日落幕，雲林縣元長鄉內寮村和莿桐鄉六合村村長候選人出現得票數相同，雲林縣選舉委員會28日依規定辦理公開抽籤。中央社記者姜宜菁攝 111年11月28日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）九合一選舉26日落幕，雲林縣元長鄉內寮村和莿桐鄉六合村村長候選人出現得票數相同，雲林縣選委會今天依法抽籤，最後內寮村由吳昭安當選、六合村由張綺苓當選。

雲林縣選委會總幹事陳良駿今天接受媒體聯訪時表示，此次元長鄉內寮村長選舉有2人登記參選，分別為現任村長吳國璋及吳昭安，26日開票結果2人得票數皆為202票；六合村則有3人登記參選，開票結果現任村長曾秀華與張綺苓都是625票。

陳良駿說，根據公職人員選舉罷免法規定，「公職人員選舉，除另有規定外，按各選舉區應選出之名額，以候選人得票比較多數者為當選；票數相同時，以抽籤決定之」。

雲林縣選委會今天依規定在選委會公開抽籤，內寮村長由吳昭安抽中當選，六合村長則由張綺苓抽中當選。

六合村民說，地方選舉舉辦數十年，六合村不曾出現候選人得票數相同。張綺苓受訪時說，自己首次參選，26日開票當天很緊張，結果與對手同票，今天抽籤也很緊張，心跳很快，抽中當選很開心，感謝村民支持。（編輯：陳仁華）1111128

#張綺苓
#吳昭安
#陳良駿
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