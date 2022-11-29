監視器預算覆議案未過怒撤受訪？ 柯文哲未回應

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市長柯文哲今天原訂在交通會報前接受媒體聯訪，但市府通知取消。柯文哲下午遭媒體堵訪，被問到是否因監視器預算覆議案闖關失敗生氣才取消受訪，他未回應，直接去開會。

台北市議會日前通過台北市警察局112年錄影監視器預算並提但書，內容是警局在明年設置錄影監視器，但為維護影像品質及符合治安需求，將視網路頻寬，新增200萬及100萬畫素的攝影機等，才能動支預算。

柯文哲認為此但書窒礙難行，堅決提出覆議，北市府提覆議案。台北市議會昨天召開臨時大會討論，出席議員都沒意見，台北市議長陳錦祥宣布維持原決議通過，北市府所提覆議案闖關失敗。

據了解，柯文哲因此大怒，認為市府溝通不佳，且市警察局報告時輕描淡寫，他在今天市政會議上飆罵「還好意思大言不慚」及「信不信我每天去坐你辦公室」，點名台北市副市長彭振聲、台北市警察局長楊源明要積極解釋。

另外，柯文哲原本要在下午的交通會報前接受媒體聯訪約5分鐘，後來台北市府通知取消，台北市政府發言人陳智菡在群組表示，實在對大家很抱歉，今天因府內會議排程相當滿，無法再做聯訪安排，會盡速規劃公開行程與聯訪。

柯文哲在出席交通會報的路上被媒體堵訪，被問到是否因覆議案一事生氣才取消媒體聯訪。對此，柯文哲並未回應，直接進會議室開會。

陳智菡指出，柯文哲認為提覆議案非常神聖，警察局或府會聯絡人都應盡力溝通，對於如此結果無法接受，不排除另找時間召開記者會對外說明對於此案的堅持。（編輯：戴光育）1111129