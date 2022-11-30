山谷燈光節12/1閃亮登場 梨山耶穌堂成新地標

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2022山谷燈光節12月1日將點燈，位於梨山賓館前、高達28公尺的兩棵大雪松也被點綴成耶誕樹，布置閃亮耶誕燈飾，將在梨山山谷黑夜中閃耀。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）山谷燈光節12月1日在谷關、梨山閃亮登場，睽違20年，梨山耶穌堂將在12月2日正式敲響大鐘，成為梨山新地標。參山處架設即時影像攝影機，民眾透過直播可欣賞梨山美景。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，梨山谷關燈光節活動今年邁入第2屆，展期12月1日到明年1月8日。除梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松耶誕樹外，周邊梨山大街也布置閃亮耶誕燈飾，梨山新地標「耶穌堂」也用電腦燈光染色變換色彩。

谷關部分在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。

甫獲得今年金馬獎最佳女配角獎的泰雅族林詹珍妹，是梨山環山部落泰雅族人，林詹珍妹將出席點燈晚會，與泰雅族長老共同為燈光節點燈祈福。

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位於海拔2011公尺的梨山耶穌堂，為國內最高海拔的教堂，12月2日將再度敲鐘，敲響12鐘聲，睽違20年的鐘聲再次響徹梨山，為台灣祈福，宣告耶穌堂成為梨山新地標。

參山處在梨山山區三處制高點，攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘等處，已架設高解析度即時影像攝影機，24小時高解析度畫面美景直播，360度無死角，能調整鏡頭方向、遠近，讓民眾不錯過所有美麗的細節。直播影片在12月1日對外開放，民眾隨時可觀賞梨山美景。（編輯：謝雅竹）1111130