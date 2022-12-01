花蓮慈濟醫院旁陸橋將拆除 改設平面人行穿越線

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花蓮縣政府3日晚間8時至4日上午6時將封閉中山路至莊敬路間車道，拆除慈濟醫院旁老舊人行陸橋，增設左轉車道、劃設行人穿越線等設施。中央社記者張祈攝 111年12月1日

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣政府為新建左轉車道，將拆除慈濟醫院旁使用率較低、缺少無障礙設施的人行陸橋，預計3日晚間封閉道路拆除，改設平面行人穿越線，增加通行安全性。

花蓮縣政府建設處今天發布新聞稿指出，中央路1至4段新設左轉車道工程自3月開工，已陸續完成14處路口左轉車道，預計3日晚間封閉中山路至莊敬路間南北車道，拆除慈濟醫院旁人行陸橋。

建設處指出，人行陸橋使用多年，考量陸橋缺少無障礙設施，高齡長者、嬰兒車及輪椅不便通行，且墩柱及階梯占據平面人行空間，民眾多改以鄰近路口平面行人穿越線通行，經徵詢地方意見表示支持拆除。

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建設處指出，陸橋拆除後，將劃設行人穿越線，並設置行人庇護島、行人號誌，讓高齡長者或行動不便人士，若無法在綠燈時段穿越路口，還有安全的等候空間。

慈濟醫院旁人行路口，預計3日晚間8時起至4日上午6時，建設處指出，封閉期間僅開放警察、消防、救護車輛及急診民眾通行，一般車輛改由富祥路通行，會加強設置交通維持設施、警示標誌及指揮人員，提醒民眾提早繞道行駛，遵循現場交管人員引導。（編輯：黃世雅）1111201