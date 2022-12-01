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台南水道博物館相思豆樹林 遊客享拾果樂趣

2022/12/1 15:58（12/1 16:51 更新）
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台南山上花園水道博物館園區內擁有一片樹齡約40年的小實孔雀豆樹林，面積約0.5公頃，近日進入落果期，地面上不時可發現俗稱「相思豆」的小小紅色果實，吸引遊客撿拾。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月1日
台南山上花園水道博物館園區內擁有一片樹齡約40年的小實孔雀豆樹林，面積約0.5公頃，近日進入落果期，地面上不時可發現俗稱「相思豆」的小小紅色果實，吸引遊客撿拾。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月1日
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南山上花園水道博物館園區內擁有一片樹齡約40年的小實孔雀豆樹林，近日進入落果期，地面上不時可發現俗稱「相思豆」的小小紅色果實，吸引不少遊客撿拾當紀念品。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館前身為台南水道，早年因園區長期管制，加上後來曾成為地方政府苗圃，擁有包括玉蘭花、白千層、小實孔雀豆、台東漆樹等樹種，多年來形成豐富生態系。

館方人員指出，園區內擁有平地罕見的小實孔雀豆林，樹齡已約40年，面積約0.5公頃，是園區珍貴資產，不少種植在台南市區的小實孔雀豆就是從園區移植出去的，近日進入落果期，吸引不少遊客前往撿拾，民眾可把握機會親身感受拾果樂趣。

館方人員指出，入冬後是園區最宜人時節，除了小實孔雀豆以外，宮之森圓環旁的粉葉金花也正盛開，目前也在C館旁規劃波斯菊及油菜花海，加上淨水池櫻花已經開始探頭，預計在春節前後，可以迎來一波群芳爭艷美景，也將成為走春賞花好去處。（編輯：張雅淨）1111201

台南山上花園水道博物館園區內擁有一片樹齡約40年的小實孔雀豆樹林，近日進入落果期，地面上不時可發現俗稱「相思豆」的紅色果實。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月1日
台南山上花園水道博物館園區內擁有一片樹齡約40年的小實孔雀豆樹林，近日進入落果期，地面上不時可發現俗稱「相思豆」的紅色果實。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月1日
#台南水道博物館
#相思豆樹林
#小實孔雀豆
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