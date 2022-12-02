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基隆基金一路水管破裂 7700戶用水受影響

2022/12/2 10:43（12/2 10:51 更新）
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基隆市基金一路135巷口2日凌晨發生自來水管破裂，造成路面隆起，大量自來水湧出，約有7700戶用水受到影響。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月2日
基隆市基金一路135巷口2日凌晨發生自來水管破裂，造成路面隆起，大量自來水湧出，約有7700戶用水受到影響。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月2日
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市基金一路135巷口今天凌晨發生自來水管破裂，造成路面隆起，大量自來水湧出，約有7700戶用水受到影響，台灣自來水公司派員搶修，預計晚間10時恢復正常供水。

基隆市警察局第4分局發布新聞稿表示，大武崙派出所凌晨4時20分獲報，立即派員到場實施車道封閉管制，緊急調撥萬里往市區方向車道雙向通行，並通報台水公司到場搶修。

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由於現場需挖掘路面搶修，上班、上課尖峰時段車流逐漸湧現，造成基金一路、麥金路、安一路等主要幹道回堵，勤務指揮中心啟動反應機制，調派安樂派出所、中華路分駐所警力增援現場及周邊道路疏導交通，上午9時許車流逐漸紓解。

台水公司第一區管理處向中央社記者表示，研判受到地震和重車輾壓影響，導致水管脫落或破裂，正開挖搶修，附近停水戶數約4000戶，減壓供水約3700戶。（編輯：唐聲揚）1111202

#水管破裂
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