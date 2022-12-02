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澎湖馬公主要幹道科技執法 112年1月起實施

2022/12/2 19:19（12/2 19:41 更新）
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澎湖縣警察局在馬公市3處主要幹道路口建置科技執法設備，目前為宣導期，預計自2023年元旦起正式執法取締，提醒用路人遵守交通規則，保護自己及他人生命財產安全。中央社 111年12月2日
澎湖縣警察局在馬公市3處主要幹道路口建置科技執法設備，目前為宣導期，預計自2023年元旦起正式執法取締，提醒用路人遵守交通規則，保護自己及他人生命財產安全。中央社 111年12月2日
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（中央社澎湖縣2日電）澎湖縣警察局在馬公市3處主要幹道路口，建置科技執法設備，明年元旦起24小時執法取締，提醒用路人行經路口留意減速慢行，保護自己及他人生命財產安全，以免受罰。

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澎湖縣警局在馬公中華路與六合路口、縣道204線新店路口、縣道203線東衛路口，3處往來市區主要幹道與高肇事路口，建置科技執法設備，目前至年底為宣導期，112年1月1日起實施執法取締。

澎湖縣警局指出，科技執法主要是降低交通事故發生，促使用路人養成良好駕駛習慣及守法觀念，以24小時全天候進行，自動偵測錄影取締，減輕警察執勤負荷，違反闖紅燈、超速、機車未依規定兩段式左轉、違規變換車道等重大違規。（編輯：郭諭儒）1111202

#澎湖縣警局
#澎湖縣警察局
#縣道203線東衛路口
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