新北學子走讀河川 體驗生態工法與家鄉之美

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市府教育局今天說，與水利局合作推動戶外教學，參訪三芝區八連溪、淡水區公司田溪、及中和區藤寮坑溝步道，瞭解生態工法改造河川歷程，透過走讀認識河川與家鄉之美。

市府教育局以新聞稿表示，推動環境永續教育，三重高中、橫山國小、莒光國小等3所校100多名師生，結合民間社團，戶外走讀新北境內八連溪、公司田溪、及藤寮坑溝步道，重新認識河川，瞭解家鄉與保護水資源的重要性。

市府水利局表示，透過中央水利署「全國水環境改善計畫」整治中和區藤寮坑溝，成為友善動、植物，及提供民眾親水好去處。

水利局官員告訴中央社記者，藤寮坑溝是中和區都市型重要排水溝渠，因附近工廠林立長期惡臭，經提升污水接管率改善水質；整治工程融入生態保育概念，降低對生態衝擊，並透過砌石增加水流曝氣，保留淨化水質植物，物種數量從原本33種增加至59種。

板橋區莒光國小走訪藤寮坑溝，帶隊老師劉韋彤說，都會區能就近享受河川純樸自然、多元生態，真的很幸福。學生看見河道鋪設大小石頭，改善水質，瞭解人與自然密不可分關係。當地有八哥、大卷尾、蟾鬍鯰等豐富生態，河道旁也建造動物專用通道。

三重高中教師顏端佑帶領學生走踏充滿淡水開發遺跡的公司田溪，讓學生觀察淡水居民與河川相互依存生活方式，瞭解居民與公司田溪互動關係。

教育局說，公司田溪可說是漢人在北台灣最早開墾地，最早可追溯至荷蘭據台時期。歷經農業灌溉，至今設立自然景觀步道，地貌雖改變仍傳承開拓精神，學生除淡水老街外，也對淡水地理風貌與生態有不同認識。

三芝區橫山國小則安排走訪八連溪之旅，黃姓學生說，內心驚喜且沒想到故鄉風景這麼漂亮，期待下次還有河川日活動一定要參加。

教育局長張明文表示，河川生態攸關城市永續發展，將教育內涵融入聯合國永續發展「淨水與衛生」、「永續城市」目標，可連結產業、文化與生態，創造共生共榮的3贏，鼓勵各校走讀河川，溯回都市文明源頭。（編輯：方沛清）1111204