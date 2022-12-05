新竹馬偕兒醫獲贈加護型救護車 蛋黃酥號啟用

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新竹市立馬偕兒童醫院5日表示，感謝企業愛康衛生棉捐贈配有完整兒童急救設備的加護型救護車，將能提升緊急醫療資源和品質。新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆（左起）、愛康衛生棉董事長黃家駿、新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁出席。中央社記者郭宣彣攝 111年12月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市立馬偕兒童醫院今天表示，感謝企業捐贈配有完整兒童急救設備的加護型救護車，將能提升緊急醫療資源和品質，幫助更多產婦和新生兒。

新竹市立馬偕兒童醫院今天舉行「隸屬兒童醫院加護型救護車－蛋黃酥號」啟用記者會，將為大新竹地區兒童、產婦帶來更完整醫療資源。

愛康衛生棉董事長黃家駿致詞說，今年初與妻子經歷備孕、懷孕，初期時為孩子取了蛋黃酥為小名，但最後孩子沒有來到世界上，但在過程中，更深刻感受到醫療資源的重要。

黃家駿表示，他們把原本只對孩子蛋黃酥的愛，化為更大的愛心，不僅捐款給罕見疾病基金會，幫助有需要的孩童，也捐贈設備完整的救護車，能適用於新生兒、孩童、產婦，盼幫助醫護人員，達到更有效救護。

新竹馬偕紀念醫院長翁順隆致詞表示，這輛救護車設備完整，設有加護型急救箱、多功能心臟電擊監視器、喉罩呼吸道組等完善救護裝備器材，並裝有葉克膜裝備等醫療設備，將有助突發狀況發生時，醫療團隊可在車上，立即進行救治。

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馬偕兒童醫院新生兒科主任宋聿翔致詞說，蛋黃酥號有牢靠固定輸送型保溫箱，能減少顛簸或搖晃，穩定新生兒轉送中狀態，也讓外接團隊能迅速安穩地完成治療，提供安全、安心保障。

馬偕兒童醫院長楊俊仁接受媒體聯訪表示，感謝愛康衛生棉的愛心捐贈，不僅能強化到院前緊急醫療救護量能，提升緊急醫療品質，也為救護工作更添助力，守護大新竹地區的孩子。（編輯：方沛清）1111205