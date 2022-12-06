花蓮宗泰食品余宗柏回饋地方 故事館紀錄奮鬥史

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花蓮宗泰食品創辦人余宗柏的奮鬥史6日起在花蓮縣新城鄉「玩味蕃樂園」以故事館方式呈現，占地200坪的展場裡，精心還原1933年至今，余宗柏在商場路上每一個重要「戰場」，讓民眾見證他的奮鬥身影，也回味台灣古早味生活。中央社記者李先鳳攝 111年12月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮伴手禮不外乎麻糬，其中宗泰食品創辦人余宗柏奮鬥史，在新城鄉「玩味蕃樂園」以故事館方式呈現，也出版書籍介紹；並捐助新台幣數十萬元給地震受災等單位，回饋地方。

宗泰食品公司今天舉辦「余宗柏故事館」開幕記者會，並發表「吾生有涯知無涯」一書，花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣警察局長戴崇贒等人出席致意。

徐榛蔚致詞表示，余宗柏年輕時就與農友合作，除了地產地消，更積極向外行銷，也體現永續概念。對於生產者能夠取之於地方，用之於地方，行銷到全國甚至是世界，如此有前瞻性，要佩服他的遠見與氣魄。

徐榛蔚說，這3個月來花蓮旅遊大爆發，南區5鄉鎮被中央定為重災區後，縣府提出觀光促進方案，從10月15到11月11日就創造南區5鄉鎮有6900多個房間被觀光客住宿，讓觀光產業更加自信，更要攜手讓花蓮成為永續的土地。

「余宗柏故事館」是在玩味蕃樂園的基礎上再擴充，2020年7月開始籌劃、裝修，2021年11月完工試營運，今年12月正式揭牌，占地200坪展場裡，精心還原1933年至今，余宗柏商場之路上的每一個重要「戰場」，讓民眾見證他的奮鬥身影，也回味台灣古早味生活。

「吾生有涯知無涯」一書紀錄余宗柏的人生歷程，在他事業成功仍不忘回饋鄉里、濟助弱勢；2009年成立「財團法人宗泰文化藝術基金會」，維護地方文化、地方創生。2012年余宗柏80歲退休，將集團及旗下阿美小米文化館、阿美釋迦麻糬館、七星柴魚博物館及玩味蕃樂園事業體，交給兒女們打理，跟隨妻子投入慈濟基金會的社會公益服務。

余宗柏的兒子俞國基表示，新書義賣所得將作為清寒獎助學金使用，同時父親除了個人捐助20萬元，支援慈濟基金會協助918地震災民修繕房屋及受損校園外，並特別提供花蓮縣消防局、花蓮縣警察局、吉安鄉公所、新城鄉公所、玉里鎮公所、國民黨花蓮縣黨部各10萬元，以城鄉共好的理念，共同守護花蓮美好的家園。（編輯：郭諭儒）1111206

花蓮宗泰食品公司6日舉辦「余宗柏故事館」開幕記者會，並於會中發表「吾生有涯 知無涯」一書，花蓮縣長徐榛蔚（右5）等人出席。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月6日