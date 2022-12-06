鳶峰星空劇場7日啟用 白天也能體驗合歡山天象美

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南投縣政府與工業技術研究院合作建置鳶峰星空劇場，將於7日落成，內部運用數位媒材，以嶄新互動介面與顯示技術創造獨特體驗。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）合歡山是台灣第1座國際暗空公園，南投縣府建置鳶峰星空劇場明天啟用，劇場運用數位媒材以嶄新互動介面與顯示技術創造獨特體驗，將鳶峰夜晚的天文之美傳達給白天造訪遊客。

南投縣政府今天發布新聞稿指出，近年觀星旅遊受到歡迎，隨著需求逐年增加，縣府持續挹注經費建設觀星友善設施、辦理觀星導覽人才培訓，與工業技術研究院合作建置鳶峰星空劇場將於明天落成，10日、11日辦理搶先體驗，提供住宿仁愛鄉遊客線上報名免費觀賞。

新聞稿中，南投縣長林明溱表示，感謝國家發展委員會補助新台幣350萬元辦理昆陽及鳶峰內部改善工程，施設隔間牆、修繕天花板、改善鋁窗、新設展櫃及櫥櫃等公共設施，縣府同時與藝術家合作，打造原住民藝術牆及裝飾，使合歡山國際暗空公園鳶峰星空劇場更加充實。

林明溱說，另感謝交通部觀光局分期補助工程經費3410萬元完善觀星平台及無障礙設施等，同時連年補助經費舉辦「南投星空季」活動及觀星品質提升計畫、輔導培育觀星導覽人才，同時將「南投星空季」列入台灣觀光雙年曆主題之一，歡迎國內外旅客來合歡山觀星。

他表示，位於海拔2750公尺高的合歡山鳶峰是絕佳觀星景點，星空劇場建置球形屏幕、專業星象儀，有別於它處制式化影像。播映動畫以合歡山場域為主軸，包含原民文化、杜鵑花、水鹿、蝴蝶、台灣黑熊，也可看見合歡群峰、塔羅灣溪、精英瀑布，交織成奇幻旅程。

鳶峰星空劇場明天剪綵典禮同場舉辦「合歡山小行星」頒贈儀式，由國立中央大學致贈「小行星207661，合歡山小行星」銘版懸掛在星空劇場留念。

南投縣政府觀光處表示，「合歡山小行星」是中央大學鹿林天文台於2007年發現，並通過國際認證及公告，讓合歡山在國際天文界留下美麗名字。（編輯：戴光育）1111206