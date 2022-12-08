台中國際花毯節南法風情市集 展售山城農特產品

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）2022台中國際花毯節現正展出，台中市觀旅局在展區內打造長達120公尺的南法風情市集，嚴選30攤在地農特產品，民眾可趁著週休假日，規劃來趟山城慢活之旅。

2022台中國際花毯節展期至12月18日，本週進入第2個週休假日，今年主題「心花開」。台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，在產銷文化區打造120公尺長的「南法風情」市集，結合舞台造景及花藝設計，充滿浪漫氣氛，並嚴選30攤在地特色農特產品。

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觀旅局長韓育琪表示，觀旅局與農業局及市府客委會合作的南法風情市集，邀請社團法人台灣蘭花產銷發展協會以文心蘭、蝴蝶蘭、薰衣草、玫瑰、迷迭香和各式南法花藝佈置街廓，市集也結合表演、打卡牆，並展售山城農特產品，包含香菇、柿子、柑橘類等蔬果。

南法風情市集更籌備30檔精彩表演，每週末上午10時至下午3時在舞台區演出，有歌舞劇、流行音樂及魔術秀等，遊客好逛、好買、好拍、賞花賞得開心、表演看得盡興。（編輯：李錫璋）1111208