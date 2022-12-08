竹市啟動感恩季 12/17邀樂團八三夭等演出

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）新竹市政府今天表示，啟動竹市感恩季，並在12月17日辦感恩晚會，邀請樂團八三夭、藝人許富凱等演出，陪伴市民度過溫暖幸福的感恩季。

新竹市政府發布新聞稿指出，推動感恩季系列活動，其中「心願卡」圓夢計畫，由弱勢孩童寫下心願，結合民眾或企業認領禮物，8年來累計幫助超過3000名孩童圓夢，讓弱勢兒童感受社會的溫暖，也讓這座城市充滿愛。

社會處表示，感恩晚會將在12月17日舉辦，不僅有樂團八三夭、Ozone，以及歌手許富凱、曹雅雯、萬芳等人演出，也邀請在地的磐石中學混聲合唱團表演，透過集結流行偶像、金曲及民歌等多元風格，將溫暖幸福的歌聲獻給新竹市民。

社會處指出，每年的弱勢家庭兒童心願卡圓夢計畫，都受到市民朋友熱烈回響，今年近700名孩子們的心願，都已經完成認購，感謝13家善心企業，完成弱勢孩童的願望，點亮孩子未來。

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城市行銷處表示，響應12月感恩暖心氛圍，市府於護城河沿岸打造節慶燈飾光環境，配合著環境以冰藍、暖白色燈飾點綴，打造護城河成為幸福光廊，邀請民眾前來，感受溫馨浪漫氛圍。

遠東巨城購物中心向中央社記者表示，巨城已連續8年參與新竹市政府心願認領活動，並在巨城耶誕樹點燈之際舉辦認領活動，邀請民眾一起愛心響應，至今，已完成約700名孩子的心願，未來，將持續實踐社會責任，為社會送愛。此外，12月24日也號召捐血車，舉辦大型捐血活動，邀請民眾參與。（編輯：方沛清）1111208