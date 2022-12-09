輕軌事故多 高市府導入防碰撞系統、強化路口號誌

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄輕軌列車今天在路口與違規右轉機車碰撞，騎士命危送醫，高捷公司表示，這是今年第13起輕軌車禍事故。為提升交通安全，高市府導入防碰撞系統、強化路口號誌等多項措施。

高雄市政府新聞資料指出，有鑑於輕軌屢次發生遭汽機車擦撞事故，市府攜手國發會、通訊業者，導入5G AIoT技術，在路口展開輕軌防碰撞系統試辦計畫，根據路口現勘、歸納違規態樣，規畫AI攝影機、光學雷達佈設位置，蒐集周邊人車動態資訊，透過光學雷達偵測車輛軌跡，搭配影像AI辨識分析，辨識用路人是否違規侵入軌道。

當有用路人侵入軌道時，除利用5G即時傳送，顯示電子看板警示用路人；同時傳到輕軌車內警示介面，提供輕軌駕駛危險預警與方位資訊警示。這套系統日前在智慧城市展高雄場展示。

高雄捷運局也表示，將強化路口號誌，預計新增50處路口防碰撞警示系統，透過偵測路口人車動態，輕軌車內警示系統，提供輕軌駕駛周邊車況及盲區、轉彎等防撞警示。

高雄市交通局則指出，已針對輕軌沿線路口，將圓形綠燈設計均改為「直行、左轉、右轉」箭頭綠燈顯示，以強化路口燈號辨識度，並增設號誌連動資訊可變標誌，加強禁止轉向或當心輕軌警告，以區隔輕軌及其他衝突行向車流。

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此外，高捷公司、捷運局與交通局聯手推出6項防撞措施，包含路口及地面輔助號誌及警示的增設與改善、對司機員持續防禦性駕駛教育訓練、加強用路人教育與倡導、智慧執法強力開罰；道路設計改善，在所有交會路口規畫左轉車道；設置足夠儲車長度和良好的槽化標線，並持續提升大眾運輸使用率減少私有運具使用等。

捷運局指出，輕軌各路口均已設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示。輕軌路段行人穿越道也陸續設置行穿警示燈，提醒用路人或行人當心，並呼籲用路人應減速慢行、遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。（編輯：黃世雅）1111209