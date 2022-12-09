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首頁 / 社會

高捷輕軌遭違規機車擦撞 男騎士命危送醫

2022/12/9 09:57（12/9 10:20 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄輕軌列車今天上午行經二聖路口時，一輛機車闖入軌道擦撞，李姓機車騎士命危送醫急救。高捷公司初判是機車違規右轉撞到列車左側，全線已於8時25分恢復正常運轉。

高捷公司表示，此事件為今年第13起事故，高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。

高雄市政府警察局前鎮分局上午近8時接獲民眾報案，高雄輕軌列車行經二聖路與凱旋路口時和一輛機車發生擦撞，59歲李男倒地後OHCA（到院前心肺功能停止），送往高雄市立民生醫院急救。前鎮交通分隊派員到場處理，疏導交通。

高雄捷運公司發布新聞稿指出，高雄輕軌列車7時58分在C37與C36站間下行方向，行經二聖路口時遭機車撞上，司機員緊急停車，回報行車控制中心，車上約20名乘客均未受傷，經清車後引導至鄰近車站候車或改搭其他交通工具。

高捷公司表示，初步判斷為機車騎士行經二聖路口未遵守交通號誌燈號，違規右轉擦撞行駛中輕軌列車左側。全案經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，8時25分恢復正常運轉。（編輯：唐聲揚）1111209

#高雄輕軌
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