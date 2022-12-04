車輛屢誤闖輕軌軌道 高捷公司擬加強告示

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高雄輕軌頻傳民眾開車誤闖軌道，3日連續發生2起，已是1個月內4起，受困車輛由警方等現場人力協助排除，確認軌道淨空，經軌道巡檢作業後恢復正常行駛。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄輕軌持續興建，市府力拚明年全線通車，但已通車的路段，卻頻傳民眾開車誤闖軌道，昨天連續發生2起，已是1個月內4起。高捷公司呼籲用路人，應確認各項號誌指引行駛。

高雄一輛汽車昨天晚上6時許誤闖輕軌軌道，受困在大順路與龍勝路口C23龍華國小站到C24愛河之心站上行軌內；晚上9時34分，又一輛汽車誤入C22聯合醫院站與C23龍華國小站間軌道，2起事故各造成輕軌停駛約半小時。

受困車輛由警方等現場人力協助排除，確認軌道淨空，經軌道巡檢作業後恢復正常行駛。高捷公司表示，駕駛人將依大眾捷運法處以新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰，同時也會視後續處理狀況，進行必要求償。

高捷公司今天對中央社記者表示，昨天2起汽車誤入軌道區事件，第一起的車主表示因對路況不熟悉所致，第二起車主則是酒駕肇事。

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高捷公司表示，強力譴責酒駕行為，另呼籲用路人，行經自身不熟悉區域路線時，應確認各項號誌指引，切莫搶快進入輕軌軌道，如發現誤入軌道，切莫僥倖繼續往前行駛，應盡速立即停車，通報警方或輕軌客服中心尋求協助。

高捷公司並指，目前正在研擬是否有加強告示或燈號必要性，但以昨天酒駕狀況而言，據了解，當時路口有義交在場，並吹哨阻止進入，但駕駛仍違規闖入，如果駕駛視交通法規於無物，恐怕增加告示或號誌，也效果有限。（編輯：謝雅竹）1111204