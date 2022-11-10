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壽山動物園輕軌彩繪列車上路 認養卡整年免費入園

2022/11/10 12:39
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄壽山動物園近日推出輕軌彩繪列車「動物明星號」，穿梭市區，讓市民更認識園區及動物們，同時園方也發行限量1000張動物認養卡，只要500元，即可明年無限次免費入園。

壽山動物園1978年成立於西子灣，1986年搬遷到現址，目前正進行整建工程，預計12月重新開園。高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，為了讓民眾搶先目睹園區景緻，邀插畫家Croter將園區景緻彩繪於輕軌車身，並命名「動物明星號」。

觀光局表示，「動物明星號」近日上路，車身繪有台灣黑熊「波比」、紅毛猩猩「咪咪」和羊駝家族等，還有壽山動物園改造後的親水廣場、空中廊道等區域景致，另外其他動物身影，也被繪製在車廂內，陪伴搭車乘客。

此外，園方也推出動物認養方案，即日起只要匯款新台幣500元到壽山動物園動物認養專戶，填寫動物認養申請單，即可獲得由Croter設計、壽山動物園與環球購物中心聯名的開園主視覺動物認養卡。

觀光局表示，開園主視覺動物認養卡除具有一卡通功能外，還有民國112年底前無限次數免費入園優惠，限額1000名。（編輯：陳仁華）1111110

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