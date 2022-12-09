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西定河污染照片登國外論壇 基市府：已初步改善水質

2022/12/9 15:05（12/9 15:27 更新）
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外國論壇Reddit近來被貼上一張標題寫著 Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan（台灣基隆高速公路橋下被污染河流）的照片。（圖取自Reddit網頁reddit.com）
外國論壇Reddit近來被貼上一張標題寫著 Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan（台灣基隆高速公路橋下被污染河流）的照片。（圖取自Reddit網頁reddit.com）
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（中央社記者沈如峰基隆9日電）外國論壇Reddit近來被貼上一張基隆市西定河水質遭污染照片，引發討論。市府今天表示，西定河已初步改善水質、清除淤積土方，污水下水道未來完成接管後可徹底淨化水質。

外國論壇Reddit近來被貼上一張標題寫著 Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan（台灣基隆高速公路橋下被污染的河流），被台灣網友轉貼到PTT後引發熱議，直指就是基隆市西定河。

基隆市政府發布新聞稿表示，基隆市污水下水道及用戶接管工程，全期實施計畫共分5期，實施期程為民國89至民國125年，目前正執行第3期實施計畫。西定河主要流經基隆市的中山區，將在民國115年至125年期間，進行污水下水道及接管工程，之後就可全面改善西定河水質。

市府指出，在相關工程尚未進行前，已先雙管齊下，在西定河主要集污區中山區範圍內先進行水環境改善工程，近5年也清除3818立方公尺淤積土方，初步改善水質。（編輯：方沛清）1111209

#基隆市
#西定河
#Reddit
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