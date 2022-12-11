更多編輯台推薦新聞：
阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄
運動

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
科技

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎不敵山口茜 羽球年終賽亞軍作收
首頁 / 地方

將廚餘轉化成肥料 雲溉肥12月上市

2022/12/11 13:28（12/11 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣政府4年前推動生、熟廚餘分類，經過處理後開發成有機質材料，免費提供社區和學校取用，今年委託南亞塑膠堆肥廠提出肥料登記證申請，現已完成相關程序，「雲溉肥」將上市。中央社記者姜宜菁攝 111年12月11日
雲林縣政府4年前推動生、熟廚餘分類，經過處理後開發成有機質材料，免費提供社區和學校取用，今年委託南亞塑膠堆肥廠提出肥料登記證申請，現已完成相關程序，「雲溉肥」將上市。中央社記者姜宜菁攝 111年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣府4年前推動生、熟廚餘分類，處理後製成機材料，免費提供社區和學校施肥，今年委託南亞塑膠堆肥廠提出肥料登記證申請，現已完成相關程序，「雲溉肥」將於本月上市。

雲林縣環保局副局長黃富義今天告訴中央社記者，雲林縣家戶廚餘每天產生量約40公噸，中央補助縣內廚餘脫水設備，設在虎尾、二崙、北港等鄉鎮，經破碎及脫水設備中間處理後，送到環保局委託的南亞塑膠堆肥廠製作成有機質材料。

黃富義指出，有機質材料經檢驗後，結果顯示肥分比化肥更具肥沃營養源，且對環境友善，可避免土壤酸化。

黃富義說，以目前收集的廚餘量，可月產約5000包的20公斤裝有機質材料，之前未申請過正式肥料證，僅提供社區、學校和農民免費索取，當土壤改良劑。截至今年8月已發出逾5000公噸、近22萬包。

有鑑於農民對於肥料需求大，雲林縣環保局為求嚴謹，今年委託南亞堆肥廠提出肥料登記證申請，如今已完成相關程序，有機質材料正式改名為雲溉肥。

雲林縣環保局表示，雲溉肥預計本月上市，前期提供縣內民眾依規定申請免費試用，視市場反應再做調整，售價會低於一般有機肥料市售價格。（編輯：陳清芳）1111211

#黃富義
#雲林縣環保局
#雲溉肥
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族