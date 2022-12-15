風光互補供電基地台啟用 供花蓮同禮部落穩定通訊

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮秀林鄉大同、大禮部落只能徒步抵達，至今仍沒有穩定電力、通訊，國家通訊傳播委員會（NCC）整合電信業者，搭建國內首座風光互補供電基地台，讓上山民眾遇到緊急救援可即時聯繫。

太魯閣國家公園管理處今天舉行同禮部落共構基地台啟用典禮，NCC委員王維菁、王正嘉與王怡惠、民進黨籍立委伍麗華、秀林鄉長王玫瑰及多名部落族人到場參與。

大同、大禮部落位在太魯閣國家公園，海拔約1200公尺，目前仍有20餘戶太魯閣族人留在山上務農及經營民宿，雖距離山下只有約10公里，因沒有交通道路，至今只能徒步抵達，靠著太陽能板及發電機供電使用。

王正嘉指出，大同大禮基地台建置獲前瞻基礎建設計畫預算補助，總經費新台幣3400萬元，因部落所在地沒有對外交通道路及電力供應，設備以流籠、人力接力運送上山，並以風力及太陽能發電克服電力不足問題，歷經6年時間建置完成。

王正嘉指出，經協調中華、遠傳、台哥大三大電信業者共同合作建置大同大禮基地台，可提供4G網速，提供大同、大禮部落及附近山區通訊及網路訊號。

在大同部落生長的簡姓族人說，過去都是用無線電通訊，收訊不穩定、音質也不清楚，今年54歲了總算等到網路訊號，即便在山下，也能跟在山上的家人視訊聊天。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，大同大禮是熱門旅遊景點，過去因通訊不穩，若遇遊客迷路、受傷等狀況，常因無法聯繫造成救援困難，有了穩定訊號可增加救援效率。

NCC表示，為縮短數位落差，2年來運用前瞻計畫預算，補助電信業者在偏遠地區、登山熱點等地建置逾300座行動寬頻基地台，提升族人通訊品質及旅遊安全。（編輯：黃世雅）1111215