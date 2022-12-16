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嘉明湖划SUP引熱議 林務局不贊成開放遊憩

2022/12/16 11:06（12/16 11:45 更新）
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近日有山友到嘉明湖划SUP（立式槳板），引發網友熱議；林務局台東林管處表示，目前沒有法令認定違規，不過，站在林管處立場是不贊成開放嘉明湖水域活動。中央社記者盧太城台東攝 111年12月16日
近日有山友到嘉明湖划SUP（立式槳板），引發網友熱議；林務局台東林管處表示，目前沒有法令認定違規，不過，站在林管處立場是不贊成開放嘉明湖水域活動。中央社記者盧太城台東攝 111年12月16日
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）近日有山友到嘉明湖划SUP（立式槳板），引發熱議；林務局台東林管處表示，目前沒有法令認定違規，不過站在林管處立場不贊成開放嘉明湖水域活動。

日前有山友到嘉明湖划SUP引發網友熱議，有支持者表示，希望大家更重視水域活動的安全，安全來自於教育和推廣；也有反對者認為這麼美的湖需要大家維護，建議不要破壞大自然給予人類的資源。

林務局台東林管處育樂課長林孟怡接受中央社記者訪問表示，日前台東林管處接獲民眾詢問在嘉明湖從事水域遊憩活動違規認定與罰則，林管處查閱法規、討論許久，確定了現階段法規確實無法認定「在高山湖泊從事水域遊憩活動」是違規的，更無法源可開罰。

不過，林孟怡表示，在脆弱的高山湖泊從事水域活動前，是否考量過尊重的態度對待當地生態環境、自己的行為是否會擾動棲底生物、周遭動物並污染水源、活動引起的水波是否會沖刷湖畔，邊坡向外擴大崩落及泥沙進入湖域。

她說，法律的規定永遠是道德最低標準、最後手段，遊憩型態日新月異，很多過去法律沒規範限制的事，不代表就適合去做，山林環境能否永續，除了法律，也有賴公眾自律，共同努力，特別是高山地區的脆弱環境，需要大家以高於法律的標準去珍惜與維護。

林孟怡表示，站在林管處的立場，不贊成在嘉明湖從事水域活動，林管處也希望相關單位觀光局、台東縣政府等單位共同商討這問題。（編輯：黃世雅）1111216

#嘉明湖
#林管處
#SUP
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