蔡詩萍：25日後為北市民服務 停止政治評論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北19日電）作家、媒體人蔡詩萍將任北市文化局長，傳言深藍不滿。蔡詩萍今天表示，政治立場是自由主義者、台灣立場是中華民國台灣派，不曾改變，上任後為北市民服務、停止政治評論。

台北市長當選人蔣萬安團隊日前公布小內閣人事，由蔡詩萍接掌文化局，傳聞深藍不滿，甚至有人嗆聲早知道蔡詩萍要當文化局長就不投蔣萬安等。

蔡詩萍今天出席第2場市政交接會議，會後接受媒體聯訪時表示，他也沒想過有一天會當公職，在寫政治評論時也只當自己是個有信念的媒體人，他批藍也批綠，被外界說是藍皮綠骨或是綠皮藍骨都不是很公平。

蔡詩萍並表示，他在政治立場上是一個自由主義者、在台灣立場是中華民國台灣派，從來沒改變這些立場，「不要只看到我批評某一方就認為我一定是怎樣」，「有些藍營朋友跟前輩們」對他滿肯定，也知道他對藍營的批評是愛之深責之切。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡詩萍說，他寫這些文章時都是媒體人，但是25日蔣萬安團隊上任他就是台北市政府團隊之一、以後就是為台北市民服務，25日以後他就不會再寫政治評論，「我想過去我作為媒體人評論應該就到此為止」。

媒體追問交接項目及進度，蔡詩萍說，今天最主要還是一些文化工程的交接，而真正工作是在進入文化局後，跟副局長、主任秘書簡報來了解市政工作，也需要跟整個市府團隊搭配，等過段時間更熟悉了再跟外界報告。（編輯：張銘坤）1111219