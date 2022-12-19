彭振聲現身第2場市政交接 指上次是因家事缺席

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台北市副市長彭振聲（前中）19日出席第2場市政交接，表示上次他未到是因為要處理家事、安置高齡母親等，跟台北市長當選人蔣萬安團隊溝通順暢，交接沒問題。中央社記者陳怡璇攝 111年12月19日

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市副市長彭振聲今出席市政交接會議，並表示上週缺席會議是他要回高雄處理家事、安置高齡母親，且上次只有都發局、很快就交接完，沒有所謂「穿小鞋」一事。

台北市長當選人蔣萬安團隊日前和現任市長柯文哲市府團隊交接，但副市長彭振聲缺席會議，外界質疑是給蔣團隊「穿小鞋」，雖然柯文哲與蔣團隊交接窗口林奕華都緩頰，仍有批評聲浪。

彭振聲今天則出席第2場交接會議，會前接受媒體聯訪，被問及請假一事時表示，他上次會議缺席是因為要回高雄處理家事以及安置高齡94歲、中風數十年的老母親，且當天要交接的只有都市發展局業務，與會的只要有將上任的新局長王玉芬、現任但將轉調工務局長的黃一平、準副市長李四川等人就足夠。

彭振聲表示，一般來說市政交接不需要政務官，但既然柯文哲指定他那就接受，而他事先有看過交接簡報，也跟林奕華說過他要回高雄，都有充分溝通。

彭振聲並說，他跟李四川等人都是老朋友，且自己還有假沒休完，也沒有缺席第2場交接會議，沒有所謂「穿小鞋」、氣度不夠、讓市民權益受損的情況。

彭振聲指出，交接會議到今天就先告一段落，後續如果蔣辦還有需求他就再安排；而蔣辦希望特別針對大巨蛋議題了解，因此明天下午4時，預計由專案技監及體育局長李再立等人去簡報。

媒體順勢追問大巨蛋進度，彭振聲說，防火及逃生部分的審查，中央聘請的專家還有意見，因此遠雄一直在補件，北市府的立場是從旁協助，不是直接對口內政部。（編輯：張銘坤）1111219